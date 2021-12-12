Ankara Emniyeti 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri 'marjinal' ilan etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Barınamıyoruz" eylemine katılmak için farklı illerden başkente giden öğrencilerle Ankara'da bir araya gelen öğrencilerin gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ankara Emniyeti kaç kişinin gözaltında olduğunu bildirmediği açıklamasında, darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler için "marjinal gruplar" ifadesini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen 12.12.2021 günü saat 09.30 sıralarında söz konusu etkinliğe; İzmir ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir’e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu etkinliğe İstanbul ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu iki araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüşü yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Cadde ve Meşrutiyet Caddesi’nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konur Sokak'ta öğrencilere plastik kelepçeyle gözaltı

Ankara Konur Sokak’ta “Barınamıyoruz” eylemi yapmak isteyen gençler, elleri arkadan plastik kelepçeyle bağlanarak gözaltına alındı.

Türkiye’nin dört bir yanında gelen öğrenciler “Barınamıyoruz” çağrısıyla Ankara’da eylem yapmak istedi. Ankara dışında gelen öğrenciler şehir girişince araçları durdurularak, gözaltına alındı. Valiliğin Ulus Meydanı’ndaki açıklamayı yasaklaması üzerine Ankara’daki öğrenciler Kızılay Konur Sokak’ta eylem yapmak istedi. Ancak polis gençlere izin vermedi. Polis, gençlerin ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağlayarak gözaltına aldı.

Barınamıyoruz Hareketi ise bir açıklama yaparak "Bugün burada yeni bir sayfa açıyoruz. Barınma başta olmak üzere bütün haklarımızı almak için kararlıyız. Genciz, buradayız, hazırız, öfkeliyiz ve coşkuluyuz. Gerisini onlar düşünsün" dedi.