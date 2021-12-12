‘Barınamıyoruz’ eylemine giden öğrencilere polis saldırısı

İzmir'den Ankara'ya 'barınamıyoruz' eylemleri için gelen öğrenciler, polisin saldırısıyla gözaltına alındı. Barınamıyoruz Hareketi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık” denildi.

Yapılan paylaşımda, "10'u ağır darbedilmek üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz! Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz!" açıklaması yapıldı.

Öte yandan, Barınamıyoruz Hareketi tarafından paylaşılan videoda, bulundukları otobüsün bir gözaltı merkezi hâline dönüştürüldüğü ve aracın yeniden İzmir’e yönlendirilmek istendiği ifade edildi.

Video üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Ankara girişinde yolumuz polisler tarafından kesildi. Şu an 4 kişi gözaltı aracı içerisindeyiz. Geri kalan arkadaşlarımız ise geldiğimiz otobüsün içerisinde rehin tutuluyor. Yani geldiğimiz otobüs de bir gözaltı aracına dönüştürüldü. Zorla bizi İzmir'e geri göndermeye çalışıyorlar. Bizim bu memleketin gençleri olarak Ankara'ya girişimiz engelleniyor. Artık bunun ne ifade özgürlüğü, ne eylem özgürlüğü, ne seyahat özgürlüğü yönüyle bir yanı kalmadı. Barınamayan yoksulların, gençlerin hakikati tekrar bugün ortaya çıktı. Bizden korkuyorlar; korksunlar... Biz direnmeye devam edeceğiz. Burada gözaltı aracında da ısrarımızı sürdüreceğiz. Asla İzmir'e geri dönmeyeceğiz. Çünkü bizi izleyen, destekleyen arkadaşlarımıza sözümüz var; mutlaka direneceğiz".