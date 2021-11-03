'Barınamıyoruz' diyen öğrencilere 'Ne olduğu belli olmayan çocuklar' dedi

İzmit Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantısında, üniversite öğrencilerinin yurt ve ev sorunlarına dikkat çekmek için yaptıkları “Barınamıyoruz” eylemleri de gündeme geldi.

İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “Barınamıyoruz” sloganı ile eylem yapan üniversite öğrencilerine verdiği desteği eleştirdi.

Öğrenciler için “Ne olduğu belli olmayan çocuklar” diyen Tutuş şunları söyledi:

"Şurada da seçimden önce, ‘bu kentin ekmeğini İzmit’in çocukları yiyecek.’ Seçimden önceki fotoğraflar bunlar. Şimdi, Cumhuriyet Parkı’nda ne olduğu belli olmayan çocuklara ev açmak için burada komisyonlara evrak gönderiyoruz." (ANKA)