CHP'li Özel'den ittifak açıklaması: 'Seçmenimiz affetmez, hesabını veremeyiz'

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, yerel seçimlerde büyük şehirlerin ittifak anlaşmazlığı nedeniyle AKP lehine kaybedilmesi durumunda seçmenlerinin kendilerini affetmeyeceğini söyledi.

Özel, Gezi Davası kapsamında Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti.

Özel’e, Genel Başkan olması durumunda ittifaka nasıl baktığı soruldu. Özel, soruyu şöyle cevapladı:

“Ben partilerin kendi kimlikleriyle var olmalarını kendi kimlikleriyle siyaset yapmalarını, birbirleriyle ilişkilerinin partileri kısıtlamaması gerektiğini savunuyorum. Ancak 5 Kasım’da yapılması muhtemel seçimden sonra mart ayında yapılacak yerel seçimlere giderken ne biz ne İYİ Parti ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre bizim birbirimizle olan sorunlarımızı aşamadığımız için yeniden AK Parti’nin eline geçmesine seçmenimiz affetmez, buna izin vermez. Bunun hesabını veremeyiz.

'Beyaz sayfa açmaya hazır olacağız'

Şu anda Millet İttifakı’nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, bir çöküş olduğu muhakkak. Partide yönetime geldiğimiz takdirde yeni bir beyaz sayfa açıp, bütün muhataplarla önce kendi özeleştirimizi yapıp, onlarla olan sorunları yapıcı bir şekilde tartışıp ölçme değerlendirmeye dayalı, vatandaşın desteğini alacak, partilerin kendi içindeki partililerin vicdanını rahatsız etmeyecek, yazılı çizili bir iç hukuka dayalı, kimsenin hakkını yemeyeceği, hiç kimsenin de başkasına hakkını yedirmeyeceği gerçek bir birliktelik için kolları sıvamaya ve bir beyaz sayfa açmaya hazır olacağız. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hiçbir belediyeyi kaybetmeyip Millet İttifakı’na ve Türkiye ittifakına çok sayıda belediye kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız.”