CHP'li Özel'den 'değişim' açıklaması: 'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız'

CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalara yok açan kaydı sızdırılan zoom toplantısına da katılan isimlerden Özgür Özel "Seçimin ilk gününden beri söylüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Dikili Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Günleri etkinliğine katıldı.

Burada seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Özel “kötücül bir akla yenildik" dedi. Özel "Maalesef, seçim geçti. Kaşıkla verdiklerini kepçe ile aldılar, verdikleri sözleri tutmadılar. Zamları yaptılar, Meclis’i kapatıp tatile koştular” diye konuştu.

Halkın çıkarlarını kendilerinin savunduğunu ve savunmaya devam edeceklerini savunan Özel “Ama değişmemiz, hatalardan ders çıkarmamız, yüzleşmemiz, öz eleştiri yapmamız, hataları kabul etmemiz, sorumluluksa sorumluluk ama hesap vermekse, fedakarlıksa fedakarlık. Ama bunlarla yüzleşmemiz lazım. Seçimin ilk gününden beri söylüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Ben bu kürsüye çıkıp hiçbir şey olmamış gibi bir konuşma yapıp, sizin o çok iyi niyetli, vefakar, sahiplenici ve çok temiz kalpleriniz ile yaptığınız alkışları alıp inebilirim. Ama biz hem CHP olarak, hem onun üyeleri ve neferleri olarak, ona gönül verenler olarak, hep beraber ne varsa görmeye, birbirimizi kandırmamaya ama en sonunda Atatürk, Cumhuriyet, devrimler, çağdaşlaşma ülküsü için bu ülkeyi bir Ortadoğu ülkesi yapmaya çalışanlara karşı, bu Cumhuriyet’in ve 100 yıl öncesine giden Senedi İttifak’tan beri gelen bir tek adama karşı, demokratikleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma ve seçenlerin yönettiği, atananların ve bir kişinin değil hepimizin yönettiği bir rejimi korumak için ya bir yol bulacağız ya hep beraber yeni bir yol açacağız. Buna hep beraber mecburuz."