Kılıçdaroğlu'nun PM konuşması ortaya çıktı: 'CHP dışından partiyi dağıtmak isteyenler var'

Seçimin ardından "değişim" çağrılarının odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) toplantısının detayları ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre, 12 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde yeni yerler alacağız. Belediye başkanları siyaset yapmasın demiyorum. Belediye başkanları genel siyasetle ilgili konuşmasın. Erdoğan'la ilgili konuşuluyor, onun eline koz veriliyor ve dava açıyor o zaman. Onunla uğraşıyoruz. Hiçbir belediye başkanımızı dışlamayacağız. Hiç kimse Kemalci olmasın" şeklindeki ifadesi dikkati çekti.

'Partiyi bölmeye çalışanlar var'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Altılı masa eleştirileri için) Yüzde 50 artı 1 hedefti ve ittifaklara ihtiyacımız vardı. Masa bu yüzden kuruldu. İttifakın en büyük artısını da 2019'da 11 büyükşehri alarak gördük. Ben günün 24 saati çalıştım, 72 saat uyumadığım zamanlar oldu. Kimseye sorumluluğu atmıyorum.

(Seçim eleştirileri için) Partiyi bölmeye çalışanlar var. CHP dışından da partiyi dağıtmak isteyenler var. İttifakı dağıtmak istiyorlar ama ittifakın lokomotifi CHP olduğu için bize yönelik sertlik var. Buralara kolay gelinmedi. Seçim kaybettik ama mücadele verdik. Sivil toplumun, sendikaların güçlenmesi gerekiyor. Batılı ülkelerde böyle. Sadece siyasi partilerle olmaz. Tek başına mücadele etmeleri yeterli olmuyor.

(Halk TV gerginliği) Ben hiçbir yayın organının politikalarına müdahale etmem, karışmam. Ancak medya üzerinden partiyi dizayn etmeye çalışanlara karşıyım. Beni eleştirin, sesimi çıkarmam. Ama hakaret edemez kimse. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geldi açıklama yaptı, kimse karışmadı. Koltuk attı ve canlı yayında veren yerler oldu.

(İmamoğlu başkanlığındaki 'zoom' toplantısı) Zoom'da toplanmanızda sıkıntı yok. Genel. Rahatsız olmam toplantılardan. Ama etik dışı ve parti hiyerarşisi açısından doğru değil.

(Yerel seçimler) Yerel seçimlerde yeni yerler alacağız. Belediye başkanları siyaset yapmasın demiyorum. Belediye başkanları genel siyasetle ilgili konuşmasın. Erdoğan'la ilgili konuşuluyor, onun eline koz veriliyor ve dava açıyor o zaman. Onunla uğraşıyoruz. Hiçbir belediye başkanımızı dışlamayacağız. Hiç kimse Kemalci olmasın.

(Değişim tartışması) Değişim değişim diyorsunuz. Tüzükte devrim yapacağız. Düşünmediğiniz çok şey gelecek. CHP lider partisi değil kadro partisidir. Ben gemiyi limana götüreceğim sağlam bir şekilde. Partinin genel başkanıyım, sıradan bir parti değil burası. Herkes üzüldü, siz de çok üzüldünüz biliyorum. Ben sizden on kat daha üzüldüm.