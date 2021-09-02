CHP'li Özel: Yeni anayasayı yeni meclis oluştuğu zaman yapacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Hatay İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.
Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına ilişkin “Anayasalar toplumsal uzlaşı metinleridir. Hep beraber yapılır, herkese sorarak yapılır. Evet, Sayın Erdoğan; bir anayasa yapacağız. Bu anayasayı Erdoğan için değil her doğan için yapacağız. Erdoğan’ın keyfinin olduğu zaman değil, milletin anayasayı yapın diye yeni meclisi oluşturduğu zaman yapacağız” dedi.
Özel, şöyle devam etti: