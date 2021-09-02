CHP'li Özel: Yeni anayasayı yeni meclis oluştuğu zaman yapacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Hatay İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına ilişkin “Anayasalar toplumsal uzlaşı metinleridir. Hep beraber yapılır, herkese sorarak yapılır. Evet, Sayın Erdoğan; bir anayasa yapacağız. Bu anayasayı Erdoğan için değil her doğan için yapacağız. Erdoğan’ın keyfinin olduğu zaman değil, milletin anayasayı yapın diye yeni meclisi oluşturduğu zaman yapacağız” dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Evet, Sayın Erdoğan; bir anayasa yapacağız. Bu anayasayı Erdoğan için değil her doğan için yapacağız. Erdoğan’ın keyfinin olduğu zaman değil, milletin anayasayı yapın diye yeni meclisi oluşturduğu zaman yapacağız. O anayasada çevre olacak, kadınlara, engellilere karşı koruyucu, pozitif ayrımcılık maddeleri olacak. O anayasada hukukun üstünlüğü olacak, yargı bağımsızlığı olacak, bağımsız Anayasa Mahkemesi olacak, vicdanına ve hukuka göre karar veren hakimlere teminat olacak, asgari ücretten vergi alınmaması olacak, yeşil ekonomi için sürdürülebilir kalkınma için ülkenin önünü açacak her türlü düzenleme olacak. Ama bir kişinin keyfine istediği gibi yönetsin diye kişiye özel maddeler olmayacak. Yeni yaptığımız anayasada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin eşit, barış içinde, kardeşçe yaşayabileceği bir toplumsal mutabakat olacak. O anayasayı senin için değil, milletimiz için hep beraber yapacağız."