Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yurt gezisi kapsamında dün gece Çanakkale’ye ulaştı. Kadın Kolları, MYK ve il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; buradaki CHP'li heyete saldırı girişimi yapıldı. CHP'ye ait YaşamHak otobüsü otel önüne park edilirken, içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu ve aracın plakası da alınarak polise bildirildi.