CHP'li Özel: Kurultay, mutlaka yerel seçimden önce yapılmalı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in “Kurultay, mutlaka yerel seçimden önce yapılmalı” dediğini aktardı.

Halk TV'de sunduğu programda konuşan Küçükkaya, Özel ile görüşmesinden bir bölüm aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı yayına ilişkin, “Benim dün akşamki yayından sonra Kılıçdaroğlu’ndan edindiğim izlenim kurultayı seçimden sonraya bırakmak istiyor” diyen Küçükkaya, Özel ile görüşmesini şöyle anlattı:

"Özgür Özel, 'Kurultay, mutlaka yerel seçimden önce yapılmalı' dedi. Özgür Özel’e 'Niye' diye sordum. 'Çünkü, yaşadığımız bir seçim var. Seçimden sonra içine düşmüş olduğumuz bir durum var. Buradan çıkmamız, tabanımızı ve halkımızı umutlandırmamız, heyecanlandırmamız ve Mart’taki yerel seçimlere hazırlanmamız gerekiyor. Eğer biz bu şekilde hareket edersek sandıktan olumsuz tablolar çıkabilir ve bunun telafisi ağır olur' dedi. “Bu seçimlerden önce gereken hamleler yapılmazsa…' diye devam etti."