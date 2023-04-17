CHP'li Özel: HDP'nin cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına yönelik açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" ifadelerini kullandı.

HaberTürk TV canlı yayınına konuk olan Özel, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan HDP'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi durumunda Erdoğan tarafından 'baş tacı' yapılacağını söyleyen Özel, "Ama şimdi bize veriyor diye söylemediğini bırakmıyor" dedi.

Özel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz HDP ile ayrı partileriz. Siyasi rekabet içindeyiz ama HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın. Bugün dönüp Erdoğan'a oy vereceklerini söyleseler, söylemezler çünkü bu kadar haksızlık varken, bu kadar şeytanlaştırılmışken olmaz, Erdoğan onu baş tacı yapacak. Ama şimdi bize veriyor diye söylemediğini bırakmıyor. Doğru bir şey değil."