Buldan: Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bayramdan sonra yapacakları mitinglerde hangi cumhurbaşkanı adayına destek vereceklerini ilan edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Buldan "HDP’ye kapatma davası açtıkları için zannettiler ki HDP’ye oy verenler, gönüller verenler seçeneksiz kalacak. Sizin oyunlarınız varsa bizim de size karşı hamlelerimiz var, Yeşil Solumuz var. Yeni adresimiz Yeşil Sol’dur. HDP kapatılma davasına karşı Yeşil Sol’u devreye koyduk ve 14 Mayıs tarihinde halkımızın mührünü, oyunu Yeşil Sol’a vereceğinden hiç kuşkumuz yok" dedi.

Buldan "İki oy kullanacağız biri cumhurbaşkanlığına birini de parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Ama bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde hangi cumhurbaşkanına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğinizi bizden daha iyi biliyorsunuz" diye konuştu.