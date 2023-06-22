CHP'li Özel, Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davada 50 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği' iddiasıyla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat alacak.

Haberi Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aydın, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.

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