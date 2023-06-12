CHP'li Özel: Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum, yeter ki değişim olsun

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Kübra Par, Özel ile CHP Genel Başkanlığı’na adaylığına ilişkin konuştuğunu belirtti.

Par, Özel'in konuya ilişkin şu ifadeleri kullandığını aktardı:

'Yeter ki değişim olsun'

“Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize 'Değişin' deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de 'Değişin de oy verelim' diyebilir.

Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam. Bu süreçte bir kaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun.

Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım.”

'İlla ben Genel Başkan olayım' diye bir hırsı yok'

Özel'in açıklamasına ilişkin izlenimlerini de aktaran Par, "İlla ben Genel Başkan olayım” diye bir hırsı yok. Ancak seçimden ve yarıştan da kaçmıyor" dedi.

Par'ın izlenimleri şöyle:

"Benim edindiğim izlenim; Özgür Özel adaylık açıklamasını salt Kılıçdaroğlu’na bayrak açmak için yapmış değil. Fakat bu bir danışıklı dövüş de değil. 'İlla ben Genel Başkan olayım' diye bir hırsı yok. Ancak seçimden ve yarıştan da kaçmıyor. Kılıçdaroğlu’nun daha fazla yıpranmadan, bir abi formülüyle bu sürece öncülük etmesinin, parti içi uzlaşıyla yeni bir genel başkan belirlenmesinin daha doğru olacağına inanıyor.

Zaten Özgür Özel CHP Grup Başkanı sıfatıyla hali hazırda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yakın olarak çalışıyor. Hatta yarın Meclis’te CHP’nin kapalı grup toplantısını yönetecek. Bu CHP tarihinde bir ilk çünkü Özgür Özel CHP’nin Genel Başkan olmayan ilk Grup Başkanı. Bir başka ifadeyle, CHP Grup Başkanı’nın Genel Başkan olmadığı bir dönem hiç olmadı. Ayrıca çok partili dönemde CHP Genel Başkanı’nın milletvekili olmadığı bir dönem de olmamıştı. Kapalı grubun ardından Kemal Kılıçdaroğlu Açık Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bakalım değişim taleplerine ilişkin bir yorum yapacak mı…"