CHP'li Özgür Özel'den 'Aday mısınız?' sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sonuçlar itibariyle başarılı olunmadığını dile getiren Özel, "Bu bir referandumdur. 'Demokrasi ya da otokrasi' diyor ve kazanamıyorsak bu bir başarısızlıktır. Hezimet midir? Hayır. Muhalefete güç verebilecek bir sonuç alındı. Ama sonuçlarından çok ciddi dersler çıkarılması gereken bir yenilgidir" ifadesini kullandı.

Özel, partisine yönelik hem içeriden hem dışarıdan yöneltilen 'değişim' çağrılarını da yorumladı; Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın liderlik yarışıyla ilgili olarak yönelttiği "Aday adayları arasında adınız geçiyor. Siz de aday mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."

'Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım'

Özel, Saymaz'ın "CHP lideri olma arzunuzu ilk kez dile getiriyorsunuz" yorumu üzerine ise şöyle sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor.

Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza."