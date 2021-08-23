CHP'li Özel: 28 Şubat'ta ne yapıldıysa Akar'ın kaleminden geçerek yapıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “28 Şubat’ta ne yapıldıysa Hulusi Akar’ın bilgisiyle, kaleminden geçilerek yapıldı" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel 28 Şubat yargılaması ile ilgili şunları söyledi:

"Elbette Milli Güvenlik Kurulu’nun siyasete müdahale etmesine, askerin siyasete müdahale etmesine; Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı yoktur, bunlardan kaçınılmalıdır. Ancak savcısı, hakimi, polisi FETÖ’cü olan bir dosyanın, yeniden ele alınarak, 80 yaşın üzerindeki generallerin cezaevine konulması ciddi bir insan hakkı ihlalidir, ahlaki değildir, hukuki de değildir.

O dönemin genelkurmay başkanı kim? İsmail Hakkı Karadayı. 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay Başkanı olarak yargılanıyor. 26 Mayıs 2020’de vefat etti. Yaşasaydı, dönemin genelkurmay başkanı olarak ceza alıp, cezaevine girecek miydi? Girecekti.

Peki o genelkurmay başkanının, özel kalem müdürü kimdir? Hulusi Akar. O Genelkurmay Başkanı, kara kuvvetleri komutanı iken, özel kalemi kimdir? Yine Hulusi Akar. Yanından ayırmamış.

28 Şubat davası bir darbeyse, o darbenin başında İsmail Hakkı Karadayı varsa; Hulusi Akar bugün nerede, nasıl, niye oturmaktadır? Biraz insaf, vicdan; kimi kandırıyorsunuz?

28 Şubat’ta yaşananlarda bir darbe varsa, darbenin başındaki kişinin özel kaleminin ordunun başında, ordunun bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı’nda ne işi var? Hulusi Akar’a orduyu emanet edecek kadar güveniyorsak, 28 Şubat’taki komutanları içeri atmanıza ne lüzum var? Nasıl bir haksızlıktır? 28 Şubat’ta ne yapıldıysa Hulusi Akar’ın bilgisiyle, kaleminden geçilerek yapıldı."

'Taliban Afganistan'da darbe yaptı'

Afganistan'da ABD'nin Taliban'a ülkede darbe yapma imkanı verdiğini söyleyen Özel "'Darbecilerin yanında asla olmayız’ diyen Erdoğan’ın kör, sağır kalması manidardır" ifadesini kullandı.

Özel "CHP olarak Afganistan meselesinde hassasiyetimiz bir kez daha altını çizelim. Biz askerimizin bir dakika daha geçirmemesi gerektiğini söylüyoruz. Orada askerlerimiz bu Meclis’in verdiği yetkiyle bulunuyorlar. Mevcut yönetimin daveti üzerine oraya gitti yazıyor. Mevcut yönetim, ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Ne eski yönetimin ne mevcut Taliban’ın Türkiye Devleti askerinin bulunacağı talebi ortadan kalkmıştır. Hukuken de çekilmesi gerekmektedir. Vermediğimiz bir yetkinin kullanılmasına seyirci kalınmamalıdır" diye konuştu.