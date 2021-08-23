Hulusi Akar: Savunma ve güvenlik konularında bazı şeylerin konuşulmadan anlaşılması lazım

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, muhalefetin Afganistan ve Afgan mültecilerle ilgili açıklamalarından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “rahatsız” olduğunu belirterek, Akar’ın “Savunma ve güvenlik konularında bazı şeylerin konuşulmadan anlaşılması lazım. Çünkü bu konularda her şeyi açıklamıyoruz” dediğini aktardı.

Acet, Cuma günü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’la İstanbul TÜYAP’taki Savunma Fuarı’nı gezdikten sonra sohbet etmek üzere bir odada oturduklarını belirterek “Konuşmasının hemen başında söylediklerinden, kendisinin bazı şeylerden rahatsız olduğu hemen anlaşılabiliyordu” dedi.

Sohbet sırasında Bakan Akar’ın “Devlet politikası olduğunda hepimizin birleşmesi lazım”, “Bir yerde buluşmamız lazım”, “Her seferinde rekabet içinde olursak bunun sonunda bir yere varamayız” ve “Biz devamlı kuyudayız, devamlı taş çıkarıyoruz. Atılan taşları çıkarıyoruz. İşimiz gücümüz taşları çıkarmak” dediğini aktardı.

Bakan Akar’ın “Bazı şeylerin konuşulmadan anlaşılması lazım. Savunma ve güvenlik konularında bazı şeylerin konuşulmadan anlaşılması lazım. Çünkü bu konularda her şeyi açıklamıyoruz. Bazı şeylerin olduğunu kabul etmek lazım, arkasındaki bir takım gelişmeleri tahayyül etmek lazım. Biz Mehmetçiğe zarar gelmesine izin verebilir miyiz? Böyle bir şeyi göze alabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? İster milli dokümanlarımızda ister NATO dokümanlarında birinci madde ‘personelin güvenliği’. Personel güvenliğinden sonra diğer faaliyetlerin icrası geliyor” dediğini yazdı.