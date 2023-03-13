CHP'li Nazlıaka'dan iktidara '6284 sayılı kanun' tepkisi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde yeniden gündeme gelen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılması talebine ilişkin, “61 gün sonra iktidara geldiğimizde baskıcı politikalarınızı sonlandıracağız. Sayılı gününüz kaldı. Bu süreçte yapmanız gereken tek şey, yasaları uygulamak. Yasalara dokunmayın, uygulayın” dedi.

Nazlıaka, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP ile ittifak görüşmesi yapan Yeniden Refah Partisi’nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılması talebini ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nin 6284 sayılı Yasa’nın varlığı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedildiğini hatırlatan Nazlıaka, şunları kaydetti:

“Bir yanda kadınların yaşam hakkını savunan ve kazanılmış haklarına sahip çıkan Millet İttifakı, diğer yanda baskıcı, özgürlükleri kısıtlayan, kadınlara ölümü reva gören Cumhur İttifakı. Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere…

'Kadınları karşınıza almayın, örgütlü gücümüz karşısında duramazsınız'

AKP hükümetinin, Yeniden Refah Partisi’nin tepki çeken açıklamaları sonrasında geri adım attığı kanaatindeyiz. AKP, 21 yıllık tarihinde ilk defa doğru bir adım atıyor olabilir. Kadınları karşınıza almayın. Örgütlü gücümüz karşısında duramazsınız.

Buradan bir kez daha uyarıyoruz: 61 gün sonra iktidara geldiğimizde baskıcı politikalarınızı sonlandıracağız. Sayılı gününüz kaldı. Bu süreçte yapmanız gereken tek şey, yasaları uygulamak. Yasalara dokunmayın, uygulayın.

Cumhur İttifakı’nın kadın düşmanı politikalarının hayata geçmesine asla izin vermeyeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan da kazanılmış haklarımızdan da asla vazgeçmiyoruz.

'6284’ü kaldırmayı aklından bile geçirmesin'

Erdoğan, milletin iradesini yok sayarak, Meclis’i görmezden gelerek, anayasamızı ayaklar altına alarak İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede feshetti. Biz, o süreçte bu hukuksuzluğa boyun eğmedik. Sonuna kadar hakkımızı aradık. O dönemde 6284’ün varlığını gerekçe gösterenler, şimdi de 6284’ü kaldırmayı aklından bile geçirmesin.

Umuyoruz ki AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıklamaları doğrudur. Aksi bir tutum gerçekleşecek olursa da kırmızı çizgimiz olan 6284’e dokunmalarına asla izin vermeyiz.” (ANKA)