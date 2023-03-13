AKP'den peş peşe 6284 yalanlaması: 'Konuşmadık'

AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) karşılanmasını istediği şartlar arasında 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi var.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için içerisinde '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun'un kaldırılmasını da öngören şartlarını AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin '6284 sayılı kanun kaldırılsın talebi' kamuoyunda çok tepki çekti.

Bakan Yanık: Varlığının tartışmaya açılması dahi kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6284 sayılı kanun ile ilgili "Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

Binali Yıldırım: Sadece nezaket ziyaretiydi

Konuyla ilgili bir açıklama da AKP'li Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Yeniden Rafah Partisi'ne sadece nezaket ziyareti yaptıklarını söyledi. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak şartı olan 6284 sayılı kanun kaldırılsın talebi ile ilgili olarak da "Bu detayları hiç konuşmadık" dedi.