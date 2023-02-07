CHP'li Nazlıaka: Vatandaşlarımızı deprem değil, denetimsizlik öldürdü

Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen depremlerin ardından CHP’li milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile depremlerden şiddetli şekilde etkilenen 10 ile giderek, incelemelerde bulundu.

Gaziantep Koordinasyon sorumlusu olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet, depremden etkilenen Gaziantep’i ziyaret etti.

Nurdağı ilçesinde ciddi bir iletişim ve gıda sorunu olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Buradaki vatandaşlarımızı deprem değil tedbirsizlik, denetimsizlik öldürdü. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğine rağmen hiçbir tedbir alınmamasını ve böylesine vatandaşlarımızın kendisini çaresiz hissetmesini asla ve asla kabul etmiyoruz” dedi.

'Depreme yönelik önlem almayanlara lanet olsun'

Nazlıaka, şunları dile getirdi:

“Buranın çok yoğun talepleri var. Gönüllü kadroların varlığına teşekkür ediyorlar ancak profesyonel kurtarma ekibinin olmazsa olmaz olduğunu söylüyorlar. Hala canlarımız göçük altında. En az 300 binanın yerle bir olduğunu, resmi olmayan bir bilgi olduğunu söylediler. Hala biliyoruz ki göçük altındaki canlarımızın kurtarılması için tam teçhizatlı kadrolara ihtiyaç var.

Burada bir iletişim sorunu var, hiçbir şekilde birbirimizle iletişim kuramıyoruz, internet çalışmıyor. Sabah Bakan Murat Kurum ve eski bakan Abdülhamit Gül’ün de var olduğu bir komite ile bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda mobil internet sorunu, iletişim sorunu tamamen çözülecek denildi, ancak hala çözülmüş değil. Ciddi anlamda gıda ihtiyacı var. Burada şu anda elektrik yok, elektrik olmadığı için su da yok, doğalgaz yok, doğalgaz olmadığı için ekmek bile üretilemiyor. Ciddi anlamda bir gıda ihtiyacı var. 40 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz.

Bir kez daha depreme lanet olsun, en fazla da depreme yönelik önlem almayanlara lanet olsun diyoruz. Buradaki vatandaşlarımızı deprem değil tedbirsizlik, denetimsizlik öldürdü. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğine rağmen hiçbir tedbir alınmamasını ve böylesine vatandaşlarımızın kendisini çaresiz hissetmesini asla ve asla kabul etmiyoruz." (ANKA)