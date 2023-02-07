Hatay'a giden Muharrem İnce: Televizyonlar utanmadan 3 bin, 5 bin ölü var diyor

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, deprem bölgesine ilişkin "Ne 3 bini ne 5 bini kim ne masallar anlatıyorsa anlatsın! Bomba atılmış gibi..." dedi.

Cüneyt Özdemir’in YouTube’daki canlı yayınına bağlanan Muharrem İnce, depremlerden etkilenen Hatay'ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Antakya bir felaket, yok böyle bir şey! Sağlam ev yok burada. Kim ne masallar anlatıyorsa anlatsın, 3 bin, 5 bin diye öyle bir şey yok! Pek çok yeri gezdim ancak Antakya'da sağlam bina yok" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'den bomba atılmış görüntüler gibi bir şey burası. Biz tuvalete gidemiyoruz saatlerdir. Benzin istasyonları kapalı.

Bir su alacağınız yer yok burada. Çorba yok! Devlet yok burada. Birkaç tane göstermelik bir şey var. 1000 tane enkaz vardır, 4-5 yeri geçmez çalışma olan yer. 1 buçuk saattir telefonum çekmiyordu şimdi çeken bir yer buldum."

'İçler acısı bir durum var burada'

"Arabası olanın da yakıtı bitiyor. Bu benzin istasyonları neden kapalı? Buraya yakıt gönderilemiyor mu" diyen İnce, "Burada bir felaket yaşanıyor. 99 depremini Yalova'da yaşamış birisiyim, onunla bu mukayese edilemez" ifadelerini kullandı.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antakya kibrit kutusu gibi, yerle bir her yer. Televizyonlar utanmadan 3 bin, 5 bin ölü var diyor. Bir apartmana gidiyorum, 30 kişi var altında.

Ulusal bir seferberlik ilan etmek lazım. Herkes elini taşın altına koyacak ama organizasyon olacak. Asker kışlasından çıkmalı, buralarda yağmalamalar var. Ortada cesetler gördüm. Her enkazın başında asker bulunmalı." ifadelerini kullandı.

İnsanın içi acıyor burada. Bakanların açıklamalarını görüyorum, hayret ediyorum. İçler acısı bir durum var burada. Böyle bir şey yok!"