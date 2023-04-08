CHP'li Nazlıaka çocuk istismarı skandalını Bakan Yanık'a sordu: 'Yeni fotoroman siz misiniz?'

Sadullah Alagöz'ün 'çocuğa istismar' suçlamasıyla soruşturulmasının devam ettiği sırada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Genel Bilgi Toplama Sistemi’nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur" denildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun son kitabı SS sayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın çocuğa yönelik cinsel istismar şüphelisiyle poz verdiğini öğrendik. Kitapta yer alan detaylara göre, Alagöz ifade vermeye gitmeden bir hafta önce Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı makamında ziyaret ediyor. Instagram hesabından bu ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıp, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a değerli bir hediye sunduğunu belirtip misafirperverlik için teşekkür ediyor. Sırtını Soylu’ya yaslayan Alagöz, bu skandalın üzerinin kapatılması için AKP’li isimlerle dirsek teması kurmaya devam ediyor. 2 Ekim 2018 tarihinde de hakkında nitelikli cinsel saldırı soruşturması bulunan Alagöz, 2 Şubat 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Yanık’a 'hoş sohbeti ve misafirperverliği' için teşekkür ediyor” dedi.

'Hangi gerekçeyle randevu aldı? Dosyanın kapatılacağı teminatını mı verdiniz?'

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Nazlıaka, Bakan Yanık'a şu soruları sordu:

“Sanmayın ki Derya Yanık’ın 17 yaşındaki E.M’den haberi yok. Nasıl olmaz? İfade esnasında Bakanlık yetkilisi varken, bu dosya bakanlığa da intikal etmişken Alagöz ile ne konuştunuz? Bakan Yanık, 'O kişiyi tanımıyorum' diyerek kendini aklayamaz. Görüşme randevusunu hakim Ömer Azküçük’ün aldığı ortaya çıktı. Hakkında çocuğa yönelik istismar suçlaması bulunan bir zat için hakim Azküçük, Bakan Yanık’tan hangi gerekçe ile randevu aldı?

Sayın Yanık, Alagöz size ne anlattı? Alagöz’e bu dosyanın üzerinin kapatılacağının teminatını mı verdiniz? Bakanlık olarak üzerinize düşeni yaptıysanız, bu zat neden hala elini kolunu sallayarak geziyor? 6 aydır iddianame neden hazırlanmadı? Fotoroman Soylu’ya mı özendiniz? Kabinenin yeni fotoromanı siz misiniz? Neden çocuklar yerine suçluları koruyorsunuz?

Suçluların sırtını dayadığı yeni isimlere de yeni fotoğraflara da tahammülümüz yok. Bakan Yanık’a çağrı yapıyorum: bugüne kadar istifa etmeniz gereken bin bir türlü rezilliğe imza attınız. Hiçbirinde istifa etmediniz. Bu son skandalın ardından da istifa etmeyi düşünmüyor musunuz?

Süleyman Soylu’ya da şunları sormak istiyorum: Nasıl oluyor da suçlular koşa koşa gelip sizinle fotoğraf çektiriyor? Sizi paravan gibi kullanmak isteyenlerle bağınız nedir? Bu sessizliğinizin sebebi nedir?”