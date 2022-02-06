CHP'li Murat Bakan'dan sarıklı amiral için 'zamanaşımı' uyarısı

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın, geçen yıl mart ayında, makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde çekilmiş askeri üniformanın üzerinde giydiği sarık ve cübbeli fotoğrafları basına yansımıştı.

Mehmet Sarı, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nca hakkında soruşturma başlatılıp görevden alınmasına rağmen 2021 Ağustos’unda Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile emekliye sevk edilmişti.

Murat Bakan, Mehmet Sarı ile ilgili yürütülen soruşturmanın akıbetini ve detaylarını farklı tarihlerde üç kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sordu.

Ancak Murat Bakan, Akar’dan yanıt alamadı. Murat Bakan, dördüncü kez Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi ve soruşturmayla ilgili ”zamanaşımına” dikkat çekti.

Bakan, “Bir yıl içinde zamanaşımına uğrayacak olayın sene-i devresinde hali hazırda disiplin soruşturmasıyla ilgili bir adım atılmamış olması, bir karar verilmemiş olması, bizde ‘zamanaşımına uğratılarak bu amirale bir disiplin cezası verilmeyecek mi’ endişesi uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

Murat Bakan, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TSK’nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır ve sonuca bağlamıştır. Milli Savunma Bakanlığı’mız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir yıl içinde zamanaşımına uğrayacak olayın sene-i devriyesinde hali hazırda disiplin soruşturmasıyla ilgili bir adım atılmamış olması, bir karar verilmemiş olması, bizde ‘zamanaşımına uğratılarak bu amirale bir disiplin cezası verilmeyecek mi’ endişesi uyandırıyor. Eğer böyle bir durum olursa Türk Silahlı Kuvvetleri’nde cemaat-tarikat yapılanmasında olan herkese emsal olacak. Yarın sarıklı, cübbeli, sakallı gördüğümüz ve hatta kışlaya da böyle girmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline disiplin yönetmeliği açısından hiçbir işlem yapılmayacağı, zamanaşımına uğratılacağı, kayırılacağı, gözetileceği anlamına gelmektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Mehmet Sarı ile ilgili üç tane soru önergesi verdik, cevaplanmadı; dördüncüsünü verdik. Kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz.”

‘Cezasız kalması mı amaçlanıyor?’

Murat Bakan, Savunma Bakanı Akar’a şu soruları yöneltti: