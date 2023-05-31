CHP'li Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu paylaşımını kaldırdı: 'Farklı tepkilere neden oldu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesinden üç gün sonra ortaya çıkmış, istifa edip etmeyeceği tartışması başlamıştı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. O anları Twitter'dan paylaşan Muharrem Erkek, "Hak, hukuk, adalet" notunu düştü.

'Eski bir fotoğraftı'

Paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki mesajları geldi. Muharrem Erkek, "İstifa et" tepkilerinin ardından fotoğrafı sildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek ardından "Genel Başkanımıza sevgi ve saygımı gösteren ESKİ bir fotoğraf paylaşımım 'YENİ bir fotoğraf' algısıyla farklı tepkilere neden oldu. Bu nedenle kaldırdım. Hakaret içermeyen eleştirileri de dikkate aldığımızı bilin isterim" paylaşımını yaptı.