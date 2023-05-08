CHP'li milletvekiliyle tartışan Bakan Karaismailoğlu, katıldığı töreni terk etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 yılı başarılı gazeteciler ödül töreninde AKP Trabzon Milletvekili Adayı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Karaismailoğlu ve beraberindekiler salonu terk etti.

Habertürk'ün haberine göre; ödül vermek için sahneye çıkan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Yavuz Selim sahasını yıktılar, millet parkı yaptılar. Biz iktidar olursak o millet parkını yeniden Trabzon Yavuz Selim futbol sahası yapacağız. Buradan söylüyorum; iktidarın 6 günü var. Onlar bunu değiştirebilir. Yoksa 6 gün sonra biz değiştireceğiz" dedi.

Kaya, konuşmasının ardından kürsüden inerken ayağa kalkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaya'ya "Siyaset yapıyorsunuz" dedi. Karaismailoğlu'nun tepkisinin ardından taraflar arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından Karaismailoğlu ile birlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AKP Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve beraberindeki AKP'liler salonu terk etti.