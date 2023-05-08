Bakan Kasapoğlu'nun dev pankartı kamu binasından kaldırıldı, bu kez afişleri asıldı

İzmir Basmane’de bir kamu binasına asılan dev pankartı seçim yasakları nedeniyle kaldırılan AKP İzmir Milletvekili Adayı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun bu kez afişleri aynı binanın duvarlarına yapıştırıldı.

ANKA'dan Kerim Uğur'un haberine göre İzmir’in Basmane semtinde Konak Vergi Dairesi’ne ait binaya AKP İzmir Milletvekili Adayı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun pankartının asılmasına CHP’liler tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından pankart, binanın duvarından kaldırılmıştı.

Pankartın kaldırılmasının ardından bu kez de Mehmet Kasapoğlu’nun seçim afişlerinin aynı binanın duvarlarına yapıştırıldığı görüldü.



