CHP'li Kuşoğlu'ndan 'Kurultay' açıklaması: Kılıçdaroğlu aday olur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'de Olağan Kurultay'ın Kasım ayında gerçekleşeceğini söyledi. Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair ise "Kılıçdaroğlu aday olur, yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar" dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Bülent Kuşoğlu, CHP'de devam eden değişim tartışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede "Sadece, yarım ağızla ‘Kemal Bey gitsin’i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden" ifadesini kullandı. Kuşoğlu, "Sadece ‘Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok. Partili de bu bakışı benimsemedi zaten" dedi.

Kuşoğlu, "Kılıçdoğlu değişmeli mi?" sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Kemal Bey bu değişimin, yenilenmenin öncüsü olmuştur. 48'e kadar bunu çıkarmıştır. 48'e 51 yapacak olan kişi ya da kişiler önce adayım desin. Gelsin, nasıl yapacağını göstersin, o koltuğa otursun. Ben de arkasında olurum. Kemal Bey hiçbir zaman ‘Ben bu koltukta devamlı oturacağım. Bundan sonraki dönemde de adayım’ demiyor. Değişim, yenilenme tamam ama ne yönde, nasıl, kimlerle? Sadece, yarım ağızla ‘Kemal Bey gitsin’i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece ‘Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok. Partili de bu bakışı benimsemedi zaten."

Kurultay kasım ayında

CHP'de il kongreleri sürecinin Ekim ayının sonunda biteceğini, Kasım ayının sonunda ise kurultayın gerçekleşeceğini kaydeden Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ise "Kemal Bey aday olur ama yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar" ifadesini kullandı.

Kuşoğlu şunları söyledi:

"Kemal Bey 28 Mayıs akşamı ‘Ben bırakıyorum. Ne yaparsanız yapın deseydi bugün parti çok büyük bir kaos yaşardı. Bu büyük bir haksızlık olurdu partiye karşı. 48'e kadar çıkarılmış olan muhalefet hareketine de saygısızlık olurdu. Herkes çok büyük bir yanlış yaptığını, Türkiye'yi tam 48'e getirmişken yani sonuç almaya çok yaklaşmışken bıraktığını söylerlerdi. Ama o şimdi ‘Yakında bir seçim var. Türk siyasetini sağlam bir yere kadar götüreceğim. Karmaşa ve kaos olmadan’ diyor."