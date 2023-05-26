CHP’li Kaya: Erzurum'da yasadışı çalışmalar yapıldığı duyumları alıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri hakkında Erzurum’da yasadışı çalışmalar yapıldığına dair duyum aldıklarını söyledi. Kaya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilere baskı yapıldığına dair ellerinde video olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin seçim güvenliği konusunda çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Kaya, “Seçimin başladığı saatten, sandıklar kapanana kadar azami düzeyde sandıklara sahip çıkmayı birinci hedef olarak önümüze koyduk. Seçim süresince yurttaşlarımızın oylarını özgürce kullanmaları için her türlü desteği vereceğiz. Halkın özgür iradesinin sandığa yansıması için kararlılıkla çalışıyoruz; oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

'Baskılara ilişkin elimizde video var'

“1. tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçimlerde de yasa dışı bazı çalışmaların yapıldığı duyumlarını alıyoruz” diyen Kaya, şunları kaydetti:

“Aldığımız duyumlar arasında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan binlerce taşeron işçiye baskı yapıldığı; 1. tur seçimlerinde olduğu gibi, 2 tur seçimlerinde de yasadışı bazı eylemlere zorlandıkları haberleri geliyor. Bu baskılara ilişkin elimize ulaşan bir de video var”

'Aklınızı başınıza alın'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ve AKP’li yöneticileri uyardığını dile getiren Kaya, “Aklınızı başınıza alın! Seçimlere gölge düşürmeyin, halkın özgür iradesine müdahale etmeyin. 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde yurttaşlarımıza baskı yapanlar, başkası yerine oy kullanalar, açık oy kullandıranlar vd. yollarla seçime müdahale edenler hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağımızdan ve kamuoyuyla da paylaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

'Hem Türkiye'nin hem Erzurum'un geleceğini kurtarın'

Erzurumlulara seslenen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Erzurumlu yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum; bugüne kadar AKP’ye destek verdiniz de ne oldu? Hangi sorununuz çözüldü? Palandöken Tüneli neden yapılmadı? Alvar barajına ne oldu? Kırık tüneli neden bitmiyor? 2022 yılında Meclis gündemine de taşıdığım, 2018 yılında bitmesi gereken Aziziye Depolama Göleti ne zaman bitecek? Erzurumlunun göz bebeği Erzurumspor başka takımların sahasında maçlarını yapıyor. AKP bir stadyumu bile Erzurum’a çok görmüş! AKP, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu kadim şehrin kıymetini hiç bilmemiş, bilmez de! Sevgili Erzurumlular, kıymet bilmeyene oy vermek sizleri de çok yordu. Gelin kıymet bilene oylarınızı verin. Genin, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin. Hem Türkiye’nin, hem de Erzurum’un geleceğini kurtarın.”