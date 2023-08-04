CHP'li Karabıyık'tan Aile Bakanlığı'na 'tarikat kampı' tepkisi: 'Protokolleri tek tek açıklayın'

İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altındaki çocukların tarikat yurdunda kampa gönderildiğini ortaya çıkaran haberimizin yankıları sürüyor.

"Bu yapıların devlete sızmadığı, devlet adına, devlete sızdırıldığı açıktır" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı işbirliği protokolleri imzaladığı kuruluşları tek tek açıklamaya davet etti.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocukların Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’na bağlı Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük yaz kampına götürülmesine ilişkin haberimizin ardından oluşan tepkiler sonucu kamp sonlandırılmış ve çocuklar çocuk evlerine teslim edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Karabıyık açıklamasında “Anayasamızın 41. maddesi çocukların korunması ve bunun için gerekli tedbirleri alma görevini devlete vermektedir. 61. maddesi ise ‘korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için’ devletin her türlü tedbiri alacağını hüküm altına alır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4. maddesi 'Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür' demektedir" hatırlatmasını yaptı.

Anayasa ve kanunlar açısından çocukların korunmasında asli görevin devlete ait olduğunu belirten Karabıyık "Devlet, iş birliği yapacağı kuruluşlar için ‘kamu yararına’ çalışıp çalışmadıklarını, tarikat, terör örgütü vb. yapılarla ilişkili olup olmadıklarını özel olarak gözetir. Her dernek, vakıf vb. oluşumlar sivil toplum kuruluşu kapsamında değerlendirilerek, devletin asli görevlerinin paydaşı yapılamaz" ifadelerini kullandı.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görülen durumun aynısının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda da görüldüğünü kaydeden Karabıyık, bakanlığın çeşitli protokollerle kendi görevlerini sözde sivil toplum kuruluşu denilen yapılara bıraktığını belirtti.

Bunun en son örneğinin İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocukların, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği kampa götürülmesi olduğunu ifade eden Karabıyık şunları kaydetti:

'Bakanlık asli görevini 'paralel yapılara' bıraktı'

"Kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlaşıldığı üzere, Mutlu Yuva Derneğinin 3-11 Ağustos arasındaki organizasyonla ilgili programı sonlandırarak çocukları ailelerine teslim ettiği anlaşılmıştır. Ancak usulsüz gerçekleştirilen bu faaliyet için ilgili Bakanlığın bir soruşturma başlattığı ya da başlatacağı henüz kamuoyuna yansımamıştır.

Son olay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın anayasa ve yasaların kendisine verdiği ve devredilemez nitelikte asli görevlerini devleti zaaflı hale getirecek biçimde ‘paralel yapılara’ bıraktığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kuruluşların hiçbirinin sonradan belirlenmiş gündemlerinin olmadığını, her birinin toplumsal yaşamın her alanına ilişkin gündemlerini teolojik ve kültürel programlarına uygun biçimde gerçekleştirdiklerinin iyi bilinmesi gerekir.

Bu tür kuruluşların faaliyetlerini esas olarak devletin etrafından dolanma stratejisine uygun biçimde gerçekleştirdikleri, kriz durumlarında ise rüzgâra göre eğilme taktiğini uyguladıkları ülkemizden ve dünyadaki örneklerinden iyi bilinmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla ilgili 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklama yukarıda anlattıklarımızın tam olarak bir itirafıdır. Bu yapıların devlete sızmadığı, devlet adına, devlete sızdırıldığı açıktır. Bakanlığı, iş birliği protokolleri imzaladığı kuruluşları tek tek ve imzalanan protokollerle birlikte bu kuruluşlara ne kadar kamu kaynağı aktardığını, kamu imkânlarını kullandırdığını açıklamaya davet ediyorum.”