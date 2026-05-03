CHP’li Karabat: İş sağlığı ve iş güvenliği verileri SGK tarafından gizleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 2025 Küresel Haklar Endeksi raporuna göre, işçiler açısından en kötü 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, "İş sağlığı ve iş güvenliği verileri, tıpkı TÜİK'in enflasyon verilerini manipüle ettiği gibi SGK tarafından gizlenmektedir" ifadesini kullandı.

Karabat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de çalışma hayatına ilişkin veriler paylaştı.

"AKP, 'işsizlik tek hanede' yalanlarını savunmaya devam etsin, biz Türkiye’de çalışma koşullarındaki gerçek tabloyu gözler önüne serelim" diyerek paylaşım yapan Karabat, işsizlikten, iş güvenliğine kadar birçok alanda gerçek tablonun gizlendiğini savundu.

Özgür Karabat, ITUC 2025 Küresel Haklar Endeksi raporuna dikkati çekerek, Türkiye’nin işçiler açısından en kötü 10 ülke arasında yer aldığını, listede Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır ve Nijerya gibi ülkelerle birlikte Türkiye’nin de bulunduğunu kaydetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre, sadece 2026 Mart ayında 8’i çocuk en az 148 işçinin yaşamını yitirdiğini, yılın ilk üç ayında hayatını kaybeden işçi sayısının ise 432’ye ulaştığını belirten Karabat, "Bu korkunç tablo karşısında AKP sadece seyirci oluyor" ifadesini kullandı.

"İş sağlığı ve iş güvenliği verileri, tıpkı TÜİK'in enflasyon verilerini manipüle ettiği gibi SGK tarafından gizlenmektedir" diyen Karabat, Makina Mühendisleri Odası’nın son 25 yıllı ele alan raporunu aktararak SGK kayıtlarında meslek hastalıklarından kaynaklı ölüm sayısının yalnızca 128, meslek hastalıkları verisinin ise 17 bin 690 olarak gösterildiğini bildirdi.

Karabat "Oysa ILO’nun uluslararası kabulleri çerçevesi ve ülkemizdeki çalışan sayısı veri alındığında, her yıl en az 10 bin emekçinin meslek hastalıklarından ötürü hayatını kaybettiği de bilinmektedir” diye belirtti.

“Tablo kâr hırsına kapılan işverenlerin işçiyi gözetmediğini, işçinin sağlıklı çalışmasını öncelemesi gereken devletin ise siyaseten tercihini sermaye kesiminden yana koyduğunu gösteriyor” diye yazan Karabat şunları kaydetti:

“Mühendislikten tıbba ve sosyal bilimlere kadar farklı disiplinlerin ortaklaştığı nokta açık, iş kazaları, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları büyük ölçüde önlenebilir. Buna rağmen, sermaye lehine şekillenen politikalar, özelleştirme ve serbestleşme süreçleri, kâr maksimizasyonu baskısı, sendikasızlaşma, güvencesiz ve esnek istihdam, kayıt dışılık, ağır çalışma koşulları, kamusal denetimin zayıflaması ve sorumlulara yeterince caydırıcı yaptırım uygulanmaması, emekçilerin yaşamını riske atmaya devam ediyor.”

Türkiye’nin haftalık ortalama 45,7 çalışma saati ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) de zirvesinde yer aldığını belirten Karabat “OECD ülkelerinin genel ortalaması 37 saat. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran genellikle 30-35 saat arasında. Sorsan, 'Avrupa bizi kıskanıyor' derler. Burada başka bir veriye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Haftada 60 saatten fazla çalışanların tüm çalışanlara oranı da yüzde 15,1 gibi korkunç bir seviyede. Tüm veriler bize insanların, çok kötü şartlar altında tıpkı modern bir köle gibi çalıştığını gösteriyor” ifadesini kullandı.