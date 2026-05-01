1 Mayıs’ta iş cinayeti: 2 ASKİ işçisi kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 belediye işçisi 1 Mayıs'ta iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde su firmasına ait bir kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geriye kaydı.

Hızla geriye doğru hareket eden araç, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'a, ardından da ASKİ'ye ait kamyonet ve park halindeki 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada su kamyonetinin sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 Mayıs’ta yaşamını yitiren işçilerin yakınları, mesai arkadaşları kaza yerinde gözyaşı döktü. İşçilerin cenazeleri yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.