CHP'li Karabat: Kamu bankalarındaki batık kredi 50 milyar TL'yi buldu

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter'da yaptığı 'Kamu bankalarındaki batık kredi 50 milyar TL'yi buldu' başlıklı paylaşımında, "Esnafı, çiftçiyi, yatırımcıyı desteklemesi gereken kamu bankaları, iktidarın arpalığı haline geldi. Bilançolarını büyütmekle övünen bankalar, liyakatsiz AKP kadrolarına maaş ve yandaşlarla karşılıksız kredi dağıtıyor" dedi.

Karabat'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

1-Esnafı, çiftçiyi, yatırımcıyı desteklemesi gereken kamu bankaları, iktidarın arpalığı haline geldi. Bilançolarını büyütmekle övünen bankalar, liyakatsiz AKP kadrolarına maaş ve yandaşlarla karşılıksız kredi dağıtıyor.

2-Vatandaş kredisini 2 gün geciktirince hemen peşine düşen kamu bankaları, büyük ölçekli kredileri ise görmezden geliyor. 2021 yılında batık ve batacak olan toplam krediler:

Vakıfbank: 18.3 milyar TL

Halkbank: 16.3 milyar TL

Ziraat: 15.1 milyar TL

TOPLAM: 49.7 milyar TL

3-2021’in ortalama dolar kurunun 8,89 TL olduğunu hatırlayacak olursak, o dönemde 49,7 milyar TL 5,6 milyar dolara denk geliyordu. Günümüzde dolar 19 TL ve bugüne çevirirsek 106,5 milyar TL oluyor.

TCMB’nin enflasyon hesabıyla da 120 milyar TL’ye denk geliyor.

4-Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedelere toplanan paranın 115 milyar TL olduğunu düşünecek olursak, 2021’de kamu bankalarının takip etmediği kredi miktarının ne kadar büyük olduğunu görürüz.

5-Biliyorsunuz, AKP Hükümeti yardımları topladı ancak depremzedelere ücretsiz konut vermek yerine onları 20 yıl borçlandırıp TOKİ’nin evlerini satacak. Kamu bankalarının 2021’deki batık kredileri ile depremzedeler için 100 metrekareden 170 bin konut yapılabilirdi.

6-Bu karşılaştırmaları ve batık kredilerin günümüzdeki değerini ayrıntılarıyla anlatıyorum ki vurgunun ne kadar büyük olduğu ortaya çıksın. Peki, yaklaşık 50 milyar TL’lik batık kredinin müsebbibi kimdir?

7-Kamu bankalarının yönetim kurullarında bankacılık ve iktisat bilgisi olmayan bazı AKP’lileri hatırlayalım. Ziraat Bankası’nda Veysi Kaynak, Faruk Çelik, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Fazlı Kılıç, Mahmut Kaçar.

8-Bir diğer kamu bankası Halkbank’ın yönetim kurulunda Mevlut Uysal, Maksut Serim ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin var. Vakıfbank’ta ise Abdülkadir Aksu, Saık Yakut ve güreşçi Hamza Yerlikaya yer alıyor.

9-Kamu bankalarının sadece yönetim kurullarında değil, alt müdürlüklerinde, hatta şubelerinde bile AKP kadrolaşmasını görüyoruz. Üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamazken, AKP teşkilatlarının ve vakıflarının üyeleri buralarda işe yerleştiriliyor.

10-İşsizlik büyük bir problem olarak karşımızdayken, kamu bankaları istihdam kredileri üzerinden dahi boşaltılıyor. İstihdam artsın diye kullandırılan uygun faizli kredilerin taahhütleri yerine getirilmiyor.

11-Söz konusu Vakıfbank ve Halkbank’ın 2021 yılında istihdam için kullandırdığı kredi miktarı 16,9 milyar TL. Taahhüt edilen istihdam sayısı 148.361 ancak yerine getirilmeyen istihdam 55.332 oldu. Uygulanması gereken ceza 99.3 milyon TL.

12-Uygun faizli kredi alanlar istihdam yaratmak yerine gidip bu paraları başka yatırım araçlarına yatırıp paradan para kazandılar. Hem kamu kaynakları adil kullanılmadı, hem haksız zenginleşme oldu, hem de iş hayatında rekabet ortamı bozuldu.

13-AKP 21 yılda kamu bankaları eliyle zenginleşirken, halkı enflasyona ve işsizliğe mahkum etti. Gençlerin ülkelerine güveni kalmadı. Bunların hesabını tek tek soracağız. Az kaldı...