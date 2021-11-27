CHP'li isimlerden Soylu'ya tepki: 'Yalan söylemeye de utanmıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yapmış ve partisinin ilk mitingini 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağını ilan etmişti. CHP Mersin İl Başkanlığı mitingin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması için Mersin Valilği'ne başvurmuştu.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay dün yaptığı açıklamada Mersin Valiliği'nin CHP mitinginin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına izin vermediğini duyurdu. Aktay, valiliğin Mersin Tevfik Gür Stadyumu yanında mitinge izin verdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin 4 Aralık mitingine ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Eylül'de söz konusu meydanda miting yapmıştı.

'Siyasi ahlaktan yoksun kurnaz Bakan'

Mersin Valiliği'nin bu kararına ve Soylu'nun açıklamalarına CHP yönetimi ve milletvekilerinden tepki geldi. CHP'liler kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Soylu’nun paylaşımına böyle gösterdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Siyasi partileri temsil eden genel başkanlarıdır. Sayın Erdoğan da Genel Başkan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da... Erdoğan’a 17 Eylül’de açılan meydan, Sayın Kılıçdaroğlu’na neden yasaklanıyor?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "Partili Cumhurbaşkanının siyasi ahlaktan yoksun kurnaz Bakanına bakın... Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş! Yalan söylemeye de utanmıyor!"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Peker’in Sülü’sü asalet kim sen kim…"

CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre: "Siyasette yaşanan tüm şaibelerle adı anılan bir kişisin, ahlaktan da asaletten de bahsedemezsin! AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreni kılıfına bürünmüş Mersin mitingi için AKP Mersin İl Teşkilatı'nın paylaştığı görselleri de paylaşıyorum, bakın bakalım miting nerdeymiş!"