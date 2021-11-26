CHP'ye valilikten ret kararı: Miting alanı değişti

CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda 4 Aralık’ta yapmak istediği mitinge valilikten ret kararı geldi.

Halk TV'nin haberine göre, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay mitingin Cumhuriyet Meydanı yerine eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı.

Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini söyledi. Aktay, miting taleplerine ilişkin bir yerden talimat beklenir gibi bir görüntü olduğunu belirtti.