CHP'li isim anket sonucunu açıkladı: 'Yüzde 57 Kılıçdaroğlu, yüzde 43 Erdoğan'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 30 gün sonra Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini söyleyerek, "Bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, 43 Tayyip Erdoğan görünüyor" dedi.

DHA'nın haberine göre, halihazırda Kahramanmaraş milletvekili olan ve 14 Mayıs seçimlerinden CHP'nin Kahramanmaraş 1. sıra adayı olan CHP'li Öztunç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Daha sakin bir kampanya yapacağız. İnşallah seçimden sonra da ittifak olarak sözümüz ve Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü olan herkese parasız evini teslim edeceğiz. Devlet olarak görevimizi yapacağız. 30 gün sonra Millet İttifakı iktidara geliyor, bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, yüzde 43 Erdoğan görünüyor. Cumhurbaşkanlığını aldığımızda 6 partiden oluşan bakanlar kuruluyla, parlamento çoğunluğumuzla Kahramanmaraş'ın yarasını saracağız."