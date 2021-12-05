CHP’li İlgezdi’den Sağlık Bakanı’na: Varyant sekanslamada hâlâ neden bu kadar gerideyiz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, omikron varyantı sonrası sekanslamanın (dizileme) öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “İngiltere’de bugün itibarı ile bir milyon 517 bin kişiye varyant dizilemesi yapmış. Nüfusu bizimkinin yarısı. Biz hala 50 bin civarında sekanslama yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık bunu bile açıklamıyor. Bu şekilde ‘Omikron’un ya da başka bir varyantın tespiti mümkün değil” dedi.

CHP’li İlgezdi, omikron varyantından sonra yine dizileme sorununun gündeme geldiğini belirterek, “Buradan tekrar bir çağrı yapmak istiyorum, bilim insanlarını dinleyin, ülkemiz sadece omikron benzeri dış varyantların değil, her an Anadolu’da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni bir varyant açısından da risk altında. Bu sebeplerle Türkiye Gen Konsorsiyumu’nu kurun ve tüm laboratuvarlardan ve üniversitelerden cihaz ve insan gücü olarak yararlanın” dedi.

“Böyle giderse bu son varyant olmayabilir, bu son pandemi de olmayabilir” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Yoksa korktuğunuz bir şey mi var? Bütün üniversiteler varyant çalışması yaparsa ya da hasta bilgileri bütün hekimlere açık olursa sizin sakladığınız şeyler birdenbire ortaya dökülür diye mi korkuyorsunuz? Üç gün sonra Türkiye’de yeni bir varyant çıkarsa ne olacak bunu ortalık yangın yerine dönüştükten sonra mı anlayacaksınız? Üç gün sonra buralarda yeni bir varyant çıkarsa ne olacak? Bu varyantı nasıl anlayacaksınız? Bakanlığa bağlı bir laboratuvarla mı? Niçin bu ülkenin var olan olanaklarını kullanmıyorsunuz, niçin hekimlerinden, bilim insanlarından bilgi saklıyorsunuz?

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, iktidara geldiklerinde bütün verileri inceleyeceklerini vurgulayarak, Bakan hakkında “Binlerce insanın ölümüne sebep olduğunuz için hesap vereceksiniz, geliyor gelmekte olan” dedi. (ANKA)

