CHP'li İlgezdi: İkinci tura kalmayacağına emin bir şekilde konuşabilirim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının yoğun olduğu bölgelerde itirazlar ile sürecin uzatıldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Bu oylar sisteme girmek için hala bekletiliyor. Şunu net söyleyebilirim ki, artık profesyonel bir CHP var ve kazandığımız çok net" dedi.

Sputnik Radyo'ya konuşan İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal gibi CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının yoğunlukta olduğu bölgelerde sürekli itirazlar oluyor ve süreç uzatılıyor. Yeri geliyor 3 kere oylar tekrar saydırılmaya çalışılıyor. Ataşehir’de yüzde 55,50 ve Maltepe’de yüzde 57 genel başkanımızın oy aldığı gözüküyor ama bu oylar sisteme girmek için hala bekletiliyor. Şunu net söyleyebilirim ki, artık profesyonel bir CHP var ve kazandığımız çok net. İkinci tura kalmayacağına emin bir şekilde konuşabilirim."