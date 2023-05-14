Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dördüncü açıklama oy oranlarını açıkladı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 4. kez kameraların karşısına geçti.

İmamoğlu şunları söyledi:

"İktidar sözcüsü Kılıçdaroğlu'nu cumhrubaşkanı dememe alınganlık gösterdi. Bu terif benim inancımla ilgili bir tariftir. Saygıya sıra gelince siz bir seçim bitmeden afişlerle İstanbul'u kazandık dediğiniz için sizin sisteminize güvenmiyoruz. Ama kurumlara güveniyoruz. Bir kuruma güvenmiyoruz o da Anadolu Ajansı. 50.01'de neredeyse yarım saat düştü. Onu da talimat alarak 49'a indirdi diye düşünmeden edemiyorum. Anadolu Ajansı'nın canını bitirdiniz ama onu bile ayağa kaldıracağız.

'Sisteme giriş yapılmayan 7,5 milyon oy güçlü olduğumuz sandıklar'

Sisteme giriş yapılmayan 7,5 milyon oy bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Biz kendi verilerimiz üzerine hassasiyetle çalışıyoruz."

Mansur Yavaş ise şu açıklamalarda bulundu:

"Islak imzalar üzerinden konuşuyoruz. Biraz önce YSK yüzde 50'ler civarında giriş yaptığını söyledi. Çankaya ve Yenimahalle'de yoğun imzalar var. Ankarada 4 bin tane henüz ıslak imzalı belge elimize gelmedi. Size vereceğimiz beyanlar ıslak imzalı tutanaklar üzerinden olursa bir anlam ifade ediyor."

Yavaş: Seçimlerin 2. tura kalma ihtimali yüksek

"Islak imzalı tutanak oranı yüzde 69,42. Sayın Genel Başkanımızın oy oranı yüzde 47,7, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45,8'dir. Seçimlerin 2. tura kalma ihtimali yüksek."