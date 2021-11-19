CHP'li Hakverdi: Kamu bankaları müşterilere yandaş şirketlerin hisselerini mi tavsiye ediyor?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kamu bankalarının yatırım tavsiyesi verdiği ve müşterilerine yandaş şirketlerin hisse senetlerini almaları yönünde ısrar edildiği iddialarını Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a sordu.

Son günlerde kamu bankaları tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören ya da halka yeni arz edilecek olan bazı hisse senetleri ile ilgili özellikle kurumsal şubelere talimat verildiği ve bu talimat doğrultusunda banka personelinin kurumsal müşterilere yatırım tavsiyesi yapmalarının ve bazı hisseleri almaları için ısrar etmelerinin istendiğini ifade eden Hakverdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Personele ‘hisseler için ısrarcı olun’ talimatı

Hakverdi, yaptığı açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu’na değinerek “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlamıştır. Bu iddialar doğru ise açıkça suç işlenmektedir” dedi.

Bununla birlikte, Halk Bankası yöneticilerinin kurumsal şubelerinde çalışan personeline Çalık ve Kiler Grubu’na ait olan ARASE (Doğu Aras Enerji Yatırım A.Ş.) şirketinin hisselerinin müşterilere tavsiye edilmesi konusunda baskı yapıldığını öne süren Hakverdi, “AKP iktidarı devletin tüm gücünü, yandaşlarını kayırmaya ve onlara para kazandırmaya harcıyor. Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, halkımızın paraları yandaşlara aktarılırken, bir yandan da aynı yandaş şirketlerin hisse senetlerinin pazarlamacılığı kamu bankaları aracılığı ile mi yapılıyor? Şayet bu iddialar doğru ise, kanuna aykırı hareket eden ve açıkça suç işleyen Banka Yöneticileri hakkında bir an evvel hukuki süreç başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hakverdi’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a soru önergesinde yönelttiği sorular şu şekilde:

1. Kamu Bankaları yatırım tavsiyesi vermekte midir? Bu konuda Bakanlığınız tarafından başlatılan bir idari soruşturma bulunmakta mıdır?

2.Geçtiğimiz haftalarda özellikle Halkbank Kurumsal şubelerinde çalışan personellere; kurumsal müşterilerine “ARASE (Doğu Aras Enerji Yatırım A.Ş)” hisse senedini almaları yönünde çalışma yapmaları ve ısrarcı olmaları istenmiş midir?

3. “ARASE (Doğu Aras Enerji Yatırım A.Ş)” Hisse senedi yatırım tavsiyesi verdiği iddia edilen banka yöneticileri ile ilgili Bakanlığınızca başlatılan bir soruşturma var mıdır? Yoksa başlatmayı düşünüyor musunuz?