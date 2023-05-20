CHP’li Güzelmansur: Hataylılar bir su içmek için işkence çekiyorlar

50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Maraş merkezli depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da temiz içme suyu sorunu hâlâ çözülmedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze’de depremzede yurttaşların un ve su kuyruğunda beklediği görüntüleri paylaştı.

“İktidar, deprem bölgelerini ihya edeceğinin sözünü verdi, hani nerde ihya? İhya yok perişanlık var” diyerek yaşananlara tepki gösteren CHP’li Güzelmansur, sözlerinin devamından şunları kaydetti:

“Sabahtan beri iki litre su, beş kilo un almak için sırdalar ve izdiham yaşanıyor. Ne yazık ki burada depremden zarar gören insanlarımızı, depremde evleri yıkılan insanlarımızı beş kiloluk una, beş litrelik suya muhtaç ettiler. Burada görüyorsunuz sabahtan beri bekliyorlar ve insanlar sadece yaşamak için, su içmek için görüyorsunuz nasıl eziyet, nasıl işkence çekiyorlar."