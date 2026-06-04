CHP'li Güzelbahçe Belediyesi soruşturması: Tutuklu sayısı 4’e çıktı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Güzelbahçe Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve Mısır'da bulunan şüphelilerden belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile eşi MİRYA inşaat yetkilisi Şamil Göçtü dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler, havalimanında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Göçtü çiftinin tutuklanması ile tutuklu yargılananların sayısı 4’e yükseldi.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve zabıta memuru S.K. 26 Mayıs'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, Belediye Başkanı Günay ile Ö.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında "mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı" belirtilmişti.

Şüphelilerin "organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri" öne sürülmüştü.

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