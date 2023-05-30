CHP'li Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı’nda seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacaklarını kaydederek, Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığını tartışmaya açmayacaklarını söyledi

Basın açıklamasında 14 Mayıs ve 28 Haziran seçimlerinin değerlendirmesini yapan Erol, "Elazığ'da gerçekten ülkemizin, örgütümüzün birliği, beraberliği ve oluşturduğu güçten kaynaklı Türkiye genelinde rekor kırarak hem milletvekilliğinde hem de 28 Mayıs'ta sayın genel başkanımızın oyunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde arttırması ile ilgili bir hikaye yazdık. Bundan sonra da bu sürecin takipçisi olarak çalışmalarımızın takipçisi olacağız. Önümüzdeki seçimlere hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

Erol, seçim sürecinde en çok çalışan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek "Türkiye'deki yaşanan sorunların çözümü ile ilgili, ürettiği politikalar söylemler, mitingler, geziler, programlar inanılmaz bir kampanya yürüttü. Biz bile bu yaşımızda 60-70 günlük bir kampanyada çoğu zaman serumlarla ayaklarda ayakta durduk ama genel başkanımız yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi" ifadelerini kullandı.