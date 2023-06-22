CHP'li Gürer: Emekli ve memura kira yardımı yapılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli ve memurlar için verdiği kira yardımı kanun teklifini Meclis'te yaptığı konuşmada gündeme getirdi ve kanun tekliflerinin bir an önce TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesini istedi. TBMM'de konuşma yapan Gürer, "Ekonomik kriz kiracıları da vurdu. İktidar yüzde 25 üst sınır koymasına rağmen kira artışları aldı başını gidiyor. Kiracılar ev bulmakta ve kira ödemekte sorun yaşıyor. Sınırda artış talep eden kiracıya ev sahibi 'Evimi boşalt' diyor. Büyük kentlerin bazı mahallelerinde 10 bin liranın altında kiralık ev yok. Ucu açık kira fiyatları katlanıyor. Kiracılar ne yapacaklarını kara kara düşünüyor" diye konuştu.

Memur ve emeklileri kira artışından koruma yollarını sıraladığını söyleyen Gürer, evi olmayan, kirada oturan emekli vatandaşlarımıza asgari ücretin üçte 2'si kadar kira yardımı ve kamu kurumunda çalışanlara ise 4 bin lira kira yardımı yapılmasını talep eden kanun tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunu belirtti. Kamu çalışanlarına her yıl açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranında ayrıca ek zam da yapılmasının şart olduğunu söyleyen Gürer, "Emekli ve kamu çalışanlarına bir katkı olacak kanun tekliflerimin gündeme alınıp bir an önce görüşülmesini talep ediyorum" dedi.

CHP’li Gürer, Meclis’te yaptığı açıklamada da ev sahibi olmayan emekliler ve kamu kurumlarında görevli memurlara kira yardımı yapılması istemiyle verdiği kanun tekliflerini de anlattı. Emekliler için hazırladığı kanun teklifinde, ev sahibi olmayan emeklilere asgari ücretin 3’te ikisi kadar, memurlar için hazırladığı kanun teklifinde ise aylık 4 bin lira ve her yıl TÜFE artışına uygun artış ile kira yardım yapılmasını önerdi.