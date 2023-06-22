CHP'de iki kilit isim arasında gerginlik iddiası: Atama çekişmesi

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın köşesinde dile getirdiği kulis haberine göre, CHP'de iki ismin kavgası bugünlerde parti içinde gündem oldu.

"Kavganın odağında CHP’li iki önemli isim var. Bir tarafta CHP’nin A Takımındaki Engin Özkoç, diğer tarafta ise statükoyu korumaya çalışan Faik Öztrak. İki ismin arasında yaşanan gerilim bugünlerde herkesin konuştuğu bir konu" diyen Avşar, ikili arasındaki gerilimin son günlerde belirgin bir hal aldığını belirtti.

Avşar şöyle yazdı:

"Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak’ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP’yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu.

Kavganın nedeni ise parti örgütü meselesi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede 'örgütten sorumlu koodinatörlük' görevini Özkoç’a verdiği öne sürüldü. Hatta Özkoç bu görevi bir grup milletvekiliyle beraber yürütmeyi planlayarak bazı vekilleri telefon görüştü. Yeni görevine ve yapacakları çalışmalara yönelik bilgilendirme dahi yaptı.

Aldığım bilgilere göre; Özkoç bu görüşmeyi sadece vekillerle değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da paylaşmış. İmamoğlu, Özkoç’un bu göreve gelmesinin önemli bir adım olduğunu ancak sorunları çözmeye yetmeyeceğini aktarmış.

Şimdi gelelim bu görevlendirmenin arka perdesinde yaşananlara...

Özkoç’un yeni görevlendirilmesi birkaç gün önce basına yansıdı. Ancak bu göreve ilişkin Kılıçdaroğlu’nun atama yazısını henüz onaylamadığını öğrendim. Özkoç’un atanmasına ise en büyük karşı çıkışı ise Faik Öztrak gösteriyormuş. Öztrak, örgütten sorumlu ismin CHP Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) birisi olması gerektiği konusunda bastıyormuş. Dün telefonla konuştuğum bazı MYK üyeleri de Özkoç isminin bu görev için uygun olmadığını savunarak, Özkoç ismine yönelik itirazlarını Kılıçdaroğlu’na aktardıklarını belirttiler.

İşte ikili arasındaki ayyuka çıkan gerilimin en büyük nedeni bu...

Bu karşı çıkışlara ve arkasından dönen kulislere dayanamayan Özkoç'un, Öztrak'la hesaplaştığı iddia ediliyor.

Bu kavga burada kalır mı bilinmez... Zira yerel seçimlere 9 ay kala kala halkın beklentisine kulak tıkayan bir CHP mi göreceğiz, yoksa tüm tartışmaları bir kenara bırakıp sandığa ve halkın isteklerine odaklanan bir CHP mi? Tüm bunları zaman gösterecek...

Küçük bir not: Bu yazıyı yazdığım saatlerde CHP İl Başkanları toplantısı yapılıyordu. İl başkanlarından Özkoç'a yönelik büyük bir karşı çıkış olmadığı bilgisini aldım. Bu durumun Kılıçdaroğlu'nun kararını etkileyebileceği belirtiliyor."