CHP'li eski vekilden Aslı Baykal'a büyük suçlama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Şanlıurfa Milletvekili ve Deniz Baykal'ın Genel Başkanlığı döneminde CHP'nin Genel Saymanlığını yapmış olan Mahmut Yıldız, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a ilişkin dikkat çeken bir suçlamada bulundu.

Sözcü'den Uğur Dündar'a sürece ilişkin mektup ileten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'yi Şanlıurfa'da yayın yapan şahsıma ait ŞRT'nin kurucuları adına kurdum ve adını da rahmetli Baki Bey (Özilhan) ile birlikte verdim. Bu TV'nin iki yıl bütün kuruluş masraflarını (uydu, Digitürk, yayın aracı ve gerekli alet edevatı) kendi olanaklarımla karşıladım. Daha sonra CHP'nin MYK kararı ile reklam ve yayın sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmeden elde edilen ve diğer reklam gelirleriyle giderleri karşılandı.

Halka tarafsız ve doğru hizmet için kurulan bu televizyonun devir alınmasını Sayın Deniz Baykal'a söyledim. Antalya'dan bulduğu beş yakınına benim kurucularım beş kuruş almadan hisselerini devrettiler.

Sonradan çıkan şirket yasasından yararlanan Deniz Baykal hisselerin tamamını kendi adına aldı. Ve daha sonra da 1 TL vermediği TV'yi satıp (2 milyon dolar olduğu öne sürülen-UD) parayı cebine koydu.

Yanlış yaptığını mektup ve mesajla iletmeme rağmen bana cevap vermedi.

Kendisi ve kızı Aslı Hanım “Bizim mal varlığımızdır” diye cevap verdiler."

Aslı Baykal'a ilettiği mesajlar

Yıldız, Dündar'a Aslı Baykal'a ilettiği ve cevap alamadığı mesajları da iletti:

“Aslı Hanım,

Bu TV işi bitti, parayı cebime koydum diyorsan yanılıyorsun. Benim cebimden çıkan para 1.200.000 Dolar. (Hesabı var.) Bu parayı istiyorum ve alacağım. İyi düşün, hak yeme ve karar ver. Cevap bekliyorum.”

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“Aslı Hanım,

Ben bu haksızlığı kabul edemem. Zamana yayma ve benimle görüş. Ayrıca yasal yollara başvurmaya mecbur etme. Olayın peşini bırakmam. Benim ve partinin parasını cebine koyamazsın. Sana para lazımsa başka yolları ara. İnsan emanete hıyanet etmemeli.”

Aslı Baykal yanıt vermedi

Uğur Dündar, iddiaların ardından ulaştığı Aslı Baykal'ın sürece dair yanıt vermediğini, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yalan, iftira ve şantaj devleti değildir" dediğini ileti.