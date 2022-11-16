soL TV'de "Ne demek?" programında bu hafta "Türkiye'de Genç Olmak" konuşulacak.
Erkan Yıldız'ın konuğu TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu.
Program saat 21.00'de yayında.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | 'Türkiye'de Genç Olmak' ne demek?
soL TV'de 'Ne demek?' programında bu hafta Erkan Yıldız'ın konuğu TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu.
Haber Merkezi
soL TV'de "Ne demek?" programında bu hafta "Türkiye'de Genç Olmak" konuşulacak.
Erkan Yıldız'ın konuğu TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu.
Program saat 21.00'de yayında.