CHP'li Erdem: 'Vatandaşın kişisel bilgilerini sattınız ya da satılmasına imkan sağladınız'

Türkiye'de ikamet eden 85 milyon yurttaşın verilerinin ele geçirilerek bir internet sitesinde yayımlandığı iddia edildi. Halk TV'nin haberine göre bir internet sitesinde sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor. Bu sitede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin önemli kurumundaki siyasilerin de kişisel bilgilerine yer verildiği belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Devletin kozmik odasına Fetullah’ı soktunuz, gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanlarını sattınız, insanları sefalete mahkûm ettiniz, vatandaşın elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı. Şimdi görüyoruz ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Hesabını vereceksiniz" dedi.

Erdem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde korkunç bir skandal olarak anılabilecek bir durum yaşıyoruz. Kişisel bilgilerimiz hacker’ların eline düşmüş durumda. Ve bir internet sitesine insanlar 50-60-70 lira ödeyerek herkesin kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Bu korkunç durumu ortaya çıkartan sadece ve sadece bu hükümettir. Bu hükümet seslenmek istiyorum: Devletin kozmik odasına Fethullahçıları sokup bu devletin gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanları sattınız, insanları açlığa, yokluğa sefalete mahkûm ettiniz. Bugün ülke ekonomisinin geldiği yer ortada. Herkesin sadece ve sadece elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı, anlaşılıyor ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Bu liyakatsizliğin, bu aymazlığın ve bu şarlatanlığın hesabını mutlaka soracağız, bunu hesabını ödeyeceksiniz. Bu bilgileri her kim bu şekilde tasarruf etmiş birilerine peşkeş çekmişse derhal onun gereğinin yapılmasının hükümete çağrısını yapıyoruz."