CHP'li Emre: Kurultayda Kılıçdaroğlu açık ara kazanır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "Kurultayda, Kılıçdaroğlu açık ara kazanır" dedi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Emre, CHP'deki değişim tartışmalarını ve yaklaşan kurultay sürecini değerlendirdi.

Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu değişim kelimesine dair bir şey ifade etmek istiyorum. Biz zaten sürekli kendimizi geliştiriyoruz, değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Genel Başkan, geldiğinden beri birçok yeniliğe imza attı. Partiyi farklı kesimlere açtı. 25 yıl sonra kazanılan büyükşehir belediyeleri oldu. Oralardaki ittifak stratejisi doğru sonuçlar doğurdu. Yeni aktörler belki ortaya çıkmasını sağladı.

Kongrelere ilişkin de benim gördüğüm şu; arada bir uçurum var. Fark çok büyük. Biz hiçbir ile, kongreye müdahale etmiyoruz. Gidiyorlar, serbest seçimlerini yapıyorlar. Seçim sonrasında da seçilen başkanların birçoğu, 'Biz Genel Başkan'ın arkasındayız' diye açıklama yapıyor. Şu ana kadar olan illere bakın, il başkanlarını arayın. Çok büyük bir kısmı genel başkana haksızlık yapıldığını, bu yerel seçime onun liderliğinde gidilmesi gerektiğini söyler. Partinin böyle bir kavgalı görüntü, parçalanma görüntüsü vermemesi gerektiğini o nedenle genel başkana oy vereceklerini söylüyorlar. Mesela İzmir İl Başkanı. Daha yeni seçildi, en büyük üçüncü il. Bursa en büyük dördüncü il. Bu hafta sonu Ankara seçilecek. Kim seçilir bilmiyorum ama seçilir seçilmez arayıp sorun. Ya da Şanlıurfa; büyükşehirdir, çok delegesi vardır. Konya arayıp sorun. Seçilenlerden delege sayısı çok olan yerleri söylüyorum. Tabloyu görüyorsunuz. Bu böyle örtülecek, saklanacak bir iş değil ki. Kurultayda, Kılıçdaroğlu açık ara kazanır."