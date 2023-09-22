ABB'den 'ücretsiz biniş' açıklaması: 'Cezai işlemler uygulandı, 9 araç parka çekildi'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan yurttaşları taşımama kararının ardından açıklamada bulundu.

ABB tarafından yapılan açıklamada, belediyeye şu ana kadar 1810 yurttaştan ihbar geldiği belirtilirken, araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 adet aracın parka çekildiği açıklandı.

Açıklamada, Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimlerinin, ücretsiz yolcu taşımama kararını alırken ABB'yi hedef gösterdiği ifade edildi.

ABB, önceki dönemlerde ücretsiz taşımaya ilişkin belediye bütçesinden kaynak ayrılmamasına rağmen kendilerinin 2020'den beri sağladığı desteğin 200 milyon TL'yi bulduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer Belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Hele ki tüm Türkiye’de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara’da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir."