CHP’li Dinçer, Gezi tutukluları ve gazeteci Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti

CHP Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile birlikte Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ile gazeteci Merdan Yanardağ’ı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti.

'Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır'

“Can Atalay’ın tutukluluğunun devam etmesi millet iradesine vurulmuş bir darbedir” diyen CHP’li Dinçer şunları kaydetti:

“Tutuklu bulunan Can Atalay, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde Hatay’dan milletvekili seçilmiştir. Şu ana kadar hakkında herhangi bir kesinleşmiş karar olmamasına rağmen Can Atalay tahliye edilmemekte ve milleti temsil etme görevini yerine getirmesi engellenmektedir. Can Atalay’ın tutukluluğunun devam etmesi millet iradesine vurulmuş bir darbedir. Can Atalay'ın tutukluluğuna son verilmeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek millet iradesini temsil etmesi için buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.”

‘Basın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor'

Merdan Yanardağ’ın televizyon programındaki sözlerinin çarpıtılarak hedef gösterilmesinin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Dinçer “Merdan Yanardağ’ın tutuklu bulunması demokrasimize, basın ve ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına vurulmuş bir darbedir. AKP iktidarı, oluşturduğu yandaş medya düzeni ve sosyal medya trolleriyle basının işlevini ortadan kaldırmak ve dikensiz gül bahçesi yaratmak istemektedir” dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden kadınların yok sayıldığı, şiddete maruz kaldığı, katledildiği bir ortamda büyük ve onurlu bir duruş sergilediler. Onlar bu ülkenin yüz akı kadınlarıdır. Onlar iktidarın susturmaya çabalarına rağmen, ayağa kalkan, özgürlük ve demokrasiye sahip çıkan mücadele neferleridir. Onlar bu topraklarda hak savunucusu olarak insan haklarını, doğamızı, ağacımızı ve kentlerimizi savunan onurlu kadınlardır. Nasıl ki; Gezi Direnişi tarihe onurlu bir direniş olarak geçtiyse, Onların maruz bırakıldıkları bu haksız ve temelsiz yargı süreci de hukuk tarihimizin kara bir sayfası olarak tarihe geçecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hak savunucularının ve özgür basının yanında yer almaya, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Gezi Davası’nın toplumsal muhalefeti cezalandırmanın bir aracı olarak kullanılmasına ve özgür basının sesinin kısılmamasına izin vermeyeceğiz.” (ANKA)