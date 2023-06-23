CHP'li Demir: 100 bin atama sözü verildi, 45 bin öğretmen ataması yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP heyetiyle birlikte Eğitim İş Sendikası’nı ziyaret etti. Demir, yoksulluk sınırının 40 bin 661 lira olduğunu hatırlatarak, yeni göreve başlayan öğretmenlerin maaşlarının açlık sınırı olan 12 bin 732 liranın da altına düştüğüne dikkat çekti. Demir, "Evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan, barınamayan, beslenemeyen öğretmenler ne yapacak?" diye sordu.

CHP'li Deniz Demir şunları kaydetti:

"Evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan, barınamayan, beslenemeyen öğretmenleri görmezden gelemezsiniz, 25 yıllık bir öğretmen 14 bin 200 TL maaş alıyor. Bu öğretmenimiz nasıl geçinecek, hangi psikolojiyle çocuklarımızı yetiştirecek. Böyle giderse başta büyükşehirler olmak üzere kent merkezlerinde çalışacak öğretmen bulamayacak hale geleceğiz. En düşük öğretmen maaşının asgari ücretin 3 katı seviyesine çıkarılması zaruri hale gelmiştir, bu da 35 bin TL’lik bir rakama tekabül etmektedir. Bunun için mücadele edeceğiz.

‘100 bin atama sözü verildi, 45 bin öğretmen ataması yapıldı’

2022 yılında KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumuna 1 milyon 180 bin 552 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna da 421 bin 140 aday katıldı. Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından 100 bin atama sözü verilmiş olmasına karşın 8 Mayıs’ta 45 bin öğretmen ataması yapıldı. Verilen söz, yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tutulmalı ve KPSS 2022 puanıyla ek atama yapılmalıdır.” (ANKA)